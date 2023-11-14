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Зарубежная знаменитость стала клиентом пластического хирурга Тимура Хайдарова

Зарубежная знаменитость стала клиентом пластического хирурга Тимура Хайдарова

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, несмотря на скандал с участием певиц Любови Успенской и Славы, а также еще пары десятков женщин, недовольных результатами операций, продолжает успешно практиковать.

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