Какие три знака разбогатеют в августе 2024 года, несмотря на ретроградный Меркурий Алёна ЮрьеваАвгуст 2024 года может показаться финансово сложным месяцем, так как Меркурий, планета, связанная с деньгами и коммуникацией, станет ретроградной.