Сегодня по плановому графику без электричества окажется только Астрахань

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. В субботу, 11мая, плановые отключения электричества коснутся 17 улиц и переулков Астрахани: Самое короткое отключение продлится 4 часа, самое длительное - 10 часов.
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