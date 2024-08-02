За полгода в России произошло почти 2 тысячи ДТП с электросамокатами

Что на 81% превышает аналогичный показатель прошлого года За первые шесть месяцев 2024 года в России было зарегистрировано более 1 890 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), что на 81% превышает аналогичный показатель прошлого года.