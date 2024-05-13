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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Digital Foundry показали, как чувствует себя Final Fantasy XIV на консолях Xbox Если вам было ...

Digital Foundry показали, как чувствует себя Final Fantasy XIV на консолях Xbox Если вам было ...

Digital Foundry показали, как чувствует себя Final Fantasy XIV на консолях XboxЕсли вам было любопытно, как обстоят дела с производительностью у Final Fantasy XIV, созданной для Playstation, за два месяца ее существования на Xbox, Digital Foundry спешит помочьЧитать дальше → источник.

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