Продюсер Рудковская поздравила теннисиста Зверева с победой на US Open

Продюсер ледовых шоу и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в своем Telegram-канале поздравила вторую ракетку мира, немецкого теннисиста Александра Зверева с победой на Открытом чемпионата США (US Open) — 2026.
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