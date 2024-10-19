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Из-за аварии на ТЭЦ вся Куба осталась без электроснабжения

Из-за аварии на ТЭЦ вся Куба осталась без электроснабжения Куба погрузилась во мрак из-за аварии на единственной на острове теплоэлектростанции Antonio Guiteras в Матансасе.

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