Сбер принял участие в экологическом форуме на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском прошел краевой экологический форум "Эко Добро", при поддержке губернатора Владимира Солодова, АНО "РЦ добровольчества Камчатского края" и ОНЦ "Ойкумена".
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