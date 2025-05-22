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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамос о Модриче: «Гений, друг, брат, сделавший футбол формой искусства. Один из тех игроков, ради которых болельщики заполняют стадионы, а весь мир замирает у экранов»

Хорватский полузащитник сообщил, что покинет мадридский клуб по окончании сезона.  «Гений, друг, брат, сделавший футбол формой искусства, прощается с «Реалом».

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