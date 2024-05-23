DM: 300 Boeing имеют неисправность, которая может привести к взрыву топлива

Около 300 самолетов Boeing, включая принадлежащих американским авиакомпаниям United Airlines и American Airlines, имеют потенциально фатальную электрическую неисправность, которая может привести к возгоранию и взрыву топливных баков на крыльях воздушных судов, пишет британская газета Daily Mail.
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