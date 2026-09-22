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СВР: ЕС намеревается украсть замороженные российские активы до 2027 года

СВР: ЕС намеревается украсть замороженные российские активы до 2027 года

Европейский союз создает новую наднациональную структуру, чтобы украсть замороженные активы России до 2027 года.

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Svetlana Kuzmina

Грабёж чужих богатств не раз приводил к войнам. Европа очень хочет войны на своей территории? Очень "удачный" момент выбрали европейцы - у них сейчас во всех отраслях крах. Это, конечно, худший сценарий для Европы, но есть и другой, более мягкий, это конфискация активов Euroclear, как виновного в краже российских активов. Выбирать вам, тупоголовые европейцы.