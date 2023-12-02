В США не увидели способа урегулировать конфликт на Украине без дипломатии

Любой конфликт, включая украинский, не может быть урегулирован исключительно военным путем. С таким заявлением на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, выступил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии