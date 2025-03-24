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ФСБ задержала главу отделения Нацбанка Ингушетии за мошенничество на миллионы

ФСБ задержала главу отделения Нацбанка Ингушетии за мошенничество на миллионы

ФСБ России задержала руководителя Нацбанка Ингушетии. Его подозревают в растрате имущества банка в особо крупном размере.

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