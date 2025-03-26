Гладкий, рельефный, большими плитами или мелкой мозаикой — благородный материал хорош в любом исполнении!

Стены вестибюля жилого дома отделаны мраморными панелями с рельефным рисунком. Коллекция Rilievo с панелями размером 45,7 x 45,7 см и толщиной всего 1,4 см, разработанная Раффаэлло Галиотто для Lithos Design, www.
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