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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес о Роналду: «Невероятный финишер, очень стабильно выступал за клуб. В мировом футболе нет другого игрока, который может дать раздевалке то, что он»

«В мировом футболе нет другого такого игрока, который может дать раздевалке то, что дает Криштиану. Это будет его шестой чемпионат Европы.

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