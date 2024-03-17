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Случайный порыв ветра сбросил пермяка с 16-го этажа высотки

Случайный порыв ветра сбросил пермяка с 16-го этажа высотки

Известия/Константин Кокошкин 34-летний мужчина погиб из-за случайного порыва ветра – в это время житель пермского села Сая проводил работы на 16-м этаже недостроенной высотки, находящейся на Серебристой улице Перми.

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