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Президент России заявил о своей наивности в нулевых годах

Президент России заявил о своей наивности в нулевых годах

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что раньше ему было свойственно наивное представление о том, что негативная реакция западных политиков на действия России связана с привычкой вступать в конфронтацию с СССР.

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Комментарии
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Valeriy Shershkov
многое отражали высказывания царя , за эти большие годы жтзнь обучила немного чтото излагать ...
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