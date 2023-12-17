Президент России заявил о своей наивности в нулевых годах

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что раньше ему было свойственно наивное представление о том, что негативная реакция западных политиков на действия России связана с привычкой вступать в конфронтацию с СССР.
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