В Беларуси лишь 3 района открыты для посещения лесов 9 октября

В пяти районах Беларуси — Гомельском, Добрушском, Ельском, Кормянском и Чечерском — введён полный запрет на посещение лесов, тогда как свободный доступ сохраняется только в трёх районах Минской области: Борисовском, Крупском и Смолевичском.