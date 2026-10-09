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Царьград

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В Беларуси лишь 3 района открыты для посещения лесов 9 октября

В Беларуси лишь 3 района открыты для посещения лесов 9 октября

В пяти районах Беларуси — Гомельском, Добрушском, Ельском, Кормянском и Чечерском — введён полный запрет на посещение лесов, тогда как свободный доступ сохраняется только в трёх районах Минской области: Борисовском, Крупском и Смолевичском.

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