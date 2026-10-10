РЖД запустили в производство идеальные вагоны для путешественников-одиночек

Капсульные вагоны – так в РЖД решили подойти к ночным переездам. Их выпуск уже начался, а на маршруты такой состав рассчитывают вывести к 2028 году.
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