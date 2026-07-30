Этологи выяснили, при каких условиях кошки распознают эмоции человека

Этологи из Университета имени Альдо Моро в Бари (Италия) решили проверить, могут ли домашние кошки распознавать эмоции людей исключительно по голосу, то есть без помощи мимики, жестов и других визуальных подсказок.
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