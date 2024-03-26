Равные в правах

Ежегодно 26 марта отмечается Всемирный день повышения осведомленности об эпилепсии. Это хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.
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