ВС РФ нанесли удары по пусковым позициям БПЛА в Краматорске В Краматорске российские силы нанесли удары по позициям запуска украинских беспилотников.
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