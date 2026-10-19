© Максим Блинов/РИА НовостиПредставителям партии КПРФ не стоит «гадить своими коммунистическими идеями».
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Ну не "петербуржЪЪЪцы" приняли решение, а главарь тогдашней банды Собачак. Однако до области не дотянулась банда, ручки потные оказались коротки. А вот наследие главного кукурузовода Союза давно напрашивается на свалку. Только вот любитель драпировок Мавзолея и нелюбитель "галош" ни за что не дасЬть!!!