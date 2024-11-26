Жительница Головинского рассказала о ролевых играх

Что такое ролевые игры, почему стоит попробовать себя в качестве ролевика и как это сделать, рассказала жительница 3-го Лихачёвского переулка, студентка 3-го курса ГИТР, сама опытный ролевик и разработчик ролевых игр 20-летняя Екатерина Романихина.