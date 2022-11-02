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Каземиро о тен Хаге: «Я мало у кого видел такую одержимость победами»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о главном тренере Эрике тен Хаге. «Мне еще только 30 лет, но я в футболе достаточно давно.

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