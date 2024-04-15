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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлана Слепцова: «Многие из действующих биатлонистов хотят, чтобы россияне и белорусы поскорее вернулись. Речь о спортсменах из ведущих биатлонных стран»

С 2022 года российские и белорусские спортсмены не выступают в турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) .

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