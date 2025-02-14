Западу необязательно признавать утраченные Киевом территории, заявил Келлог

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной территории.
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