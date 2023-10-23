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В ЦАХАЛ назвали условие отмены наземной операции в Газе

В ЦАХАЛ назвали условие отмены наземной операции в Газе

Боевикам ХАМАС нужно освободить всех пленных, заявил Джонатан Конрикус.фото: idf.il--> Наземной операции в секторе Газа не будет, если палестинское движение ХАМАС освободит всех пленных израильтян и сложит оружие.

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