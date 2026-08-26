Коц перечислил пять версий визита директора ЦРУ Рэтклиффа в Россию

Военкор Коц объяснил, что стоит за визитом Рэтклиффа в Россию и разобрал пять версий его приезда.Военный корреспондент Александр Коц разобрал основные версии визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа 25 августа в Москву, которые обсуждают как в России, так и за рубежом.
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