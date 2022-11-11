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Димитрис Итудис: «Если ФИБА и Евролига хотят, чтобы лучшие игроки выступали за сборные, им нужно научиться взаимодействовать»

Главный тренер «Фенербахче» и сборной Греции Димитрис Итудис раскритиковал календарь ФИБА, который не позволяет всем лучшим игрокам выступать за свои сборные.

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