Руководителей МУП «Пермгорэлектротранс»подозревают в мошенничестве

Расследование носит межрегиональный характер.В понедельник начальник финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Волосатых и начальник автобусного парка предприятия Сергей Семушев были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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