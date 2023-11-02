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Руководителей МУП «Пермгорэлектротранс»подозревают в мошенничестве

Руководителей МУП «Пермгорэлектротранс»подозревают в мошенничестве

Расследование носит межрегиональный характер.В понедельник начальник финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Волосатых и начальник автобусного парка предприятия Сергей Семушев были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

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