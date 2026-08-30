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Пятый канал

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Огонь приблизился к жилой застройке: под Анапой тушат масштабный природный пожар

Огонь приблизился к жилой застройке: под Анапой тушат масштабный природный пожар

Спасатели тушат крупный природный пожар на плавнях в районе Чембурки под Анапой. Сейчас площадь активного горения составляет пять гектаров, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в своем канале в мессенджере МАКС.

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