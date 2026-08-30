Огонь приблизился к жилой застройке: под Анапой тушат масштабный природный пожар

Спасатели тушат крупный природный пожар на плавнях в районе Чембурки под Анапой. Сейчас площадь активного горения составляет пять гектаров, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в своем канале в мессенджере МАКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Н Утонула в цветах:...
- МЕ Смерть на ужин: к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым