Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зрада от Буданова: Запад отводит глаза, пока его компании поставляют России санкционную электронику

Зрада от Буданова: Запад отводит глаза, пока его компании поставляют России санкционную электронику

Политнавигатор Bloomberg в очередной раз поднимает набившую уже оскомину и не являющуюся секретом тему использования западных запчастей и компонентов в подсанкционных высокотехнологических продуктах военного и двойного назначения, используемых Россией в ходе СВО.

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