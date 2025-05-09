Си Цзиньпин: для мира необходимо устранить корни конфликта на Украине

Об этом он сообщил 8 мая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает корреспондент УтроNews«Важно учитывать законные озабоченности всех сторон и устранить глубинные причины текущего конфликта», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Министерства иностранных дел Китая.