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Си Цзиньпин: для мира необходимо устранить корни конфликта на Украине

Си Цзиньпин: для мира необходимо устранить корни конфликта на Украине

Об этом он сообщил 8 мая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает корреспондент УтроNews«Важно учитывать законные озабоченности всех сторон и устранить глубинные причины текущего конфликта», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Министерства иностранных дел Китая.

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