Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициативу Японии создать «Азиатское НАТО». Министр подчеркнул, что идеи создания военных блоков несут в себе риски конфронтации, которые могут перейти в горячую фазу.
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