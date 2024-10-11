Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Всё ясно ЕБАНУТЫЙ!Министр образован...
  • Юрий Зубрин
    Цирк "Шапито" и его КЛОУНЫ!В Раде потребовал...
  • Юрий Зубрин
    За все 33 года "незаможности" нет было и не будет более скотской власти ,а Разумкову за его детище КОЛ ОСИНОВЫЙ В МОГ...Зеленский столкнё...

Лавров прокомментировал инициативу Японии создать «Азиатское НАТО»

Лавров прокомментировал инициативу Японии создать «Азиатское НАТО»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициативу Японии создать «Азиатское НАТО». Министр подчеркнул, что идеи создания военных блоков несут в себе риски конфронтации, которые могут перейти в горячую фазу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх