С Александром я познакомился на собственной свадьбе благодаря своей жене. Саша был мужем лучшей подруги Юлии, поэтому на торжество они пришли вместе.
Друг рассказал моей жене, где я прячу заначку
Комментарии
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Майя Maja
А кто вообще сказал, что друзья должны стать общими и "все должны дружить семьями" по определению? В данном случае так и получилось по глупости... все выпендрёжники)))
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4 час.
Майя Maja
Там дружбы не было. Бахвальство)) Но каков изначальный ход...в магнитофон спрятать). "Кино и домино" с
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4 час.
Майя Maja
А он не хозяин))
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3 час.
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