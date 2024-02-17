ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Друг рассказал моей жене, где я прячу заначку

Друг рассказал моей жене, где я прячу заначку

С Александром я познакомился на собственной свадьбе благодаря своей жене. Саша был мужем лучшей подруги Юлии, поэтому на торжество они пришли вместе.

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Комментарии
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Майя Maja
А кто вообще сказал, что друзья должны стать общими и &quot;все должны дружить семьями&quot; по определению?  В данном случае так и получилось по глупости... все выпендрёжники)))
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4 час.
Майя Maja
Там дружбы не было. Бахвальство)) Но каков изначальный ход...в магнитофон спрятать). &quot;Кино и домино&quot; с
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4 час.
Майя Maja
А он не хозяин))
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3 час.

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