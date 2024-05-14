Сын Насти Заворотнюк, о котором мы не знаем? Анна Заворотнюк засветила своего тайного брата в блоге

Анна Заворотнюк — дочка актрисы, исполнившей главную роль в сериале «Моя прекрасная няня». Анастасия Заворотнюк родила в свое время Аню и Майкла от Дмитрия Стрюкова, с которым отношения у нее разладились еще в первые годы жизни детей.