Сын Насти Заворотнюк, о котором мы не знаем? Анна Заворотнюк засветила своего тайного брата в блоге

Анна Заворотнюк — дочка актрисы, исполнившей главную роль в сериале «Моя прекрасная няня». Анастасия Заворотнюк родила в свое время Аню и Майкла от Дмитрия Стрюкова, с которым отношения у нее разладились еще в первые годы жизни детей.
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