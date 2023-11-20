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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деннис Родман: «Карл Мэлоун встречался с моей сестрой на протяжении трех лет»

Легендарный игрок НБА Деннис Родман заявил, что его отношения с другим прославленным баскетболистом Карлом Мэлоуном были не такими плохими, как принято считать.

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