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Царьград

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Атака БПЛА в Раменском: повреждены дома, 13 человек эвакуированы в ПВР

Атака БПЛА в Раменском: повреждены дома, 13 человек эвакуированы в ПВР

В результате атаки БПЛА в Раменском городском округе два дома были повреждены. Тринадцать жильцов из пострадавших квартир вынуждены временно разместиться в пунктах временного размещения.

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