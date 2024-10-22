В России задумали сократить число парковок у домов

В России могут сократить число парковок у жилых домов с 2026 года. Изменить нормы по количеству таких мест на участках под многоэтажную застройку Минстрою поручили к декабрю 2025 года, написали «Известия».
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