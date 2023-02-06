Правда.ру

2 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Косоротый берега попутал! Как бы пшеков не стали делить!)Премьер Польши Мо...
  • Геннадий Бережнов
    Это будет не столько большой прорыв заявляет Марков после беседы с Шойгу. Трепаться не мешки ворочать. Чем и занимает...Марков о наступле...
  • Людмила Амураль
    Не зря говорят,что хорошо там,где нас нет.Мясников намекнул...

Марков о гарантиях безопасности Зеленского: "плут" знал, что Путин не нарушит слово

Марков о гарантиях безопасности Зеленского: "плут" знал, что Путин не нарушит слово

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно промолчал о том, что российский лидер Владимир Путин гарантировал экс-премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что не собирается "ликвидировать" главу Незалежной, заявил политолог Сергей Марков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх