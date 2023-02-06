Марков о гарантиях безопасности Зеленского: "плут" знал, что Путин не нарушит слово

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно промолчал о том, что российский лидер Владимир Путин гарантировал экс-премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что не собирается "ликвидировать" главу Незалежной, заявил политолог Сергей Марков.