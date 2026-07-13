🚂 Семь поездов в Крым и обратно задерживаются в пути По информации компании-перевозчика, из-за перекрытия Крымского моста в ночь с 12 на 13 июля следуют с опозданием два поезда из Крыма: ▫️№27/28 Симферополь — Москва (отправление 12 июля) — +10 часов; ▫️№7/8 Севастополь — Санкт-Петербург (отправление 12 июля) — +8 часов; В Крым — пять поездов: ▫️№7/8 Санкт-Петербург — Севастополь (отправление 11 июля) — +8 часов; ▫️№91/92 Москва — Севастополь (отправление 11 июля) — +4,5 часа; ▫️№315/316 Адлер — Симферополь (отправление 12 июля) — +5 часов; ▫️№179/180 Санкт-Петербург — Севастополь (отправление 11 июля) — +3,5 часа; ▫️№027/028 Москва — Симферополь (отправление 11 июля) — +3,5 часа.