Daily Mail: застрявшим на МКС астронавтам грозят хронические боли в спине

Американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор, недавно завершившие девятимесячную миссию на Международной космической станции (МКС), могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, в частности, с хроническими болями в спине, которые будут преследовать их до конца жизни.