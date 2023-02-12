Алкивиад. Несостоявшийся великий герой Афин и Эллады

В предыдущей статье мы говорили о происхождении и молодости Алкивиада – воспитанника Перикла и ученика Сократа, которого современники считали равно великим и в достоинствах, и в пороках.
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