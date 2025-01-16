Русская весна
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Русская весна

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В США испугались терактов на инаугурации Трампа

В США испугались терактов на инаугурации Трампа

Правоохранительные органы США обеспокоены тем, что церемония инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа может привлечь различных экстремистов и побудить их к действию, сообщает газета Politico со ссылкой на отчет нескольких служб безопасности.

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