В США испугались терактов на инаугурации Трампа

Правоохранительные органы США обеспокоены тем, что церемония инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа может привлечь различных экстремистов и побудить их к действию, сообщает газета Politico со ссылкой на отчет нескольких служб безопасности.
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