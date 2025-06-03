Россия симметрично ударила по военной авиабазе Украины Ожидала Украина того или нет, но Россия симметрично ответила на атаки наших военных авиабаз.
Лишили самолетов и немецких специалистов: Россия ответила на атаки Украины симметрично
Комментарии
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Юрий Дмитриев
Сколько самолетов F-16 было уничтожено? Хотелось бы порадоваться. А то одни неясные слова
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17 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Обстреливаем и уничтожаем, на Украине, хлам что Европа туда поставляет, а ведь завтра нам придётся воевать с хорошо вооружёнными и оснащенными новыми самолётами [с лётчиками, которые реально умеют на них воевать] объединённой Европы, уничто жать заводы заблаговременно у нас как обычно ума не хватает?
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10 час.
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