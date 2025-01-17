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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыплаков остался без очков в 10-м матче подряд. У форварда «Айлендерс» 3 броска, 3 хита и 5 потерь за 16:49 с «Флайерс»

Форвард «Айлендерс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:5).

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