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Царьград

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БПЛА вызвал возгорание на предприятии в Армавире, сообщает штаб

БПЛА вызвал возгорание на предприятии в Армавире, сообщает штаб

Оперативный штаб Кубани сообщил о возгорании на предприятии в Армавире. Причиной происшествия стало падение беспилотного летательного аппарата.

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