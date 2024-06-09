Лидер ЕНП призвал партии объединиться для переназначения фон дер Ляйен в ЕК

Глава фракции "Европейская народная партия" (ЕНП), лидирующей на выборах в Европарламент, Манфред Вебер заявил, что результаты голосования свидетельствуют о том, что кандидат от ЕНП на следующий срок Урсула фон дер Ляйен должна быть переназначена на пост главы Еврокомиссии.
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