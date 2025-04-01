«Столото» принимает заявки на новый конкурс грантов

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запускает восьмой конкурс грантов на реализацию благотворительных проектов для НКО и благотворительных фондов, сообщили в пресс-службе распространителя.
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